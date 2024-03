RUGBY. VIDEO. Top 14. 27 secondes, 90m, l'essai de grande classe du Racing 92 face à Clermont !

Opposé à Clermont en Top 14, le Racing 92 a inscrit un superbe essai par Arundell après seulement 27 secondes à la faveur d'une action de 90 mètres.

A une semaine de son 8e de finale de Champions Cup sur la pelouse de Toulouse, le Racing 92 avait à coeur de faire un gros match contre Clermont.

Surtout, les Racingmen voulaient enchaîner avec un deuxième succès de rang. Eux qui avaient été défaits à cinq reprises depuis fin janvier.

Il ne leur a fallu que 27 secondes pour entrer en Terre promise à la suite d'un superbe mouvement dès le coup d'envoi. Au lieu de dégager leur camp alors qu'ils étaient dans leurs 22 mètres, les locaux ont tout de suite écarté le cuir.

La passe de Gaël Fickou pour Naituvi a fait la différence avant que l'ailier accélère et remette à l'intérieur au centre du XV de France. Lequel a porté le plus longtemps possible avant de servir son coéquipier chez les Bleus Nolann Le Garrec.

Le demi de mêlée a mis les cannes jusqu'à l'en-but, fixant trois joueurs, avant de donner d'une main à l'Anglais Arundell pour ce qui est sans doute l'essai le plus facile de sa carrière.

L'ESSAI INCROYABLE DU RACING 🤯



Les ciels & blancs inscrivent le premier essai de la rencontre au bout de 30 secondes de jeu ⏱️@racing92 🙌#RACASM pic.twitter.com/4FBnSUwc21 March 30, 2024

Notez que sur l'action, le demi de mêlée du Racing 92 et des Bleus a été touché après un énorme plaquage. Sorti pour passer un protocole commotion, il n'est pas revenu sur le pré.

Ce qui laisse présager d'une potentielle absence du numéro 9 pour le choc face au Stade Toulousain la semaine prochaine. Ce qui serait un énorme coup dur pour la formation francilienne tant le demi de mêlée apporte par sa vitesse, sa vista et sa qualité de passe.