RUGBY. VIDEO. La Tricolore Caroline Boujard réalise son rêve de gosse : être pompier

La joueuse de Montpellier Caroline Boujard a été retenue avec l'équipe de France. Quand elle n'est pas sur le terrain, elle enfile l'uniforme de pompier.

Cette semaine, l’encadrement de l'équipe de France féminin a dévoilé la liste des 33 joueuses retenues pour les deux derniers matches du Tournoi des Six Nations 2022 face au Pays de Galles et l'Angleterre. Un groupe dans lequel on retrouve Caroline Boujard. Blessée lors du premier bloc, la joueuse de Montpellier avait manqué les trois premiers matchs remportés par les Bleues face à l'Italie, l'Irlande et l'Écosse. Si les Françaises ont facilement gagné avec le bonus offensif, le retour de Boujard va amener de l'expérience dans la ligne de 3/4 tricolore, en particulier pour le match décisif contre l'Angleterre. C'est face aux Anglaises que la France devrait jouer la victoire finale et potentiellement le Grand Chelem.



Caroline Boujard, c'est pas moins de 14 essais en 28 sélections avec la France. Son dernier match avec les Bleues avait été couronné de succès face à la Nouvelle-Zélande en novembre dernier. Depuis, la joueuse de Montpellier ne s'est pas tournée les pouces. Quand elle ne marque pas des essais sous les couleurs du Montpellier Herault Rugby au sein du championnat Elite 1 Féminine, elle mène une autre vie, celle de pompier. C'était son rêve d'enfant, sa première passion. Celle qui a été nommée pour le titre de meilleure joueuse de l'année en 2021, s'est portée volontaire. Mais elle rêve de passer professionnel comme elle l'est depuis 2018 au rugby. Une décision qu'elle ne regrette pas mais qui ne lui laisse que peu de temps de repos à raison de 12 heures de garde trois jours par semaine. C'est donc plus épanouie que jamais qu'elle va retrouver les Bleues.