RUGBY. VIDÉO. KO au sol, le capitaine des Stormers a bien été protégé par les 145 kg de Will Skelton

Will Skelton a eu une réaction remarquable au Cap Town Stadium en restant aux côtés de Salmaan Moerat, quasi-inerte au sol.

C’est une histoire qui aurait pu bien mal tourner. Ce samedi 6 avril, La Rochelle se déplaçait du côté de Cape Town pour défier les Stormers. Dans un match caractérisé par son intensité physique et son vent tourbillonnant, le capitaine sud-africain Salmaan Moerat a été victime du premier facteur.

En effet, peu de temps avant l’heure de jeu, le deuxième ligne tente de plaquer Will Skelton (2,03 m ; 145 kg) lancé. Cependant, ce dernier se place mal sur sa tentative d’étreinte et se retrouve avec la tête du mauvais côté. À ce moment-là, le choc entre la tête du joueur et le genou de Will Skelton est inévitable.

Ayant rapidement pris conscience du coup que vient de subir son adversaire, le numéro 5 de La Rochelle reste aux côtés du joueur. Malheureusement, l’arbitre du match Matthew Carley met du temps à prendre conscience de la situation et les soigneurs n’arrivent pas.

Quelques secondes après le choc, le ballon revient au cœur du terrain et à proximité du capitaine des Stormers, presque inerte au sol. Comme pour se protéger, ce dernier arrive seulement à lever péniblement son bras droit.

En voyant Joël Sclavi (135kg) foncer dans sa direction, Will Skeleton fait barrage avec son corps pour protéger son adversaire. Un magnifique geste de fair-play et de lucidité qui permet d’éviter un sur-accident, après le choc déjà violent subi par Salmaan Moerat.

Le beau geste de @SkeltonWilliam qui met son corps en travers pour protéger un adversaire blessé ❤️ pic.twitter.com/xp8nS3m5VZ — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) April 6, 2024

Le joueur sera ensuite évacué par les soigneurs. Après la rencontre, ce dernier a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. Via son compte Instagram, il confie : “Merci pour votre soutien, mais je vais plus que bien. Je suis juste un peu déçu (de la défaite).” En parallèle, sa compagne a même ironisé sur sa condition en le décrivant comme “la tête la plus dure qu’elle connaisse”.

Face à l’engagement physique de la rencontre, perdue par les Stormers sur le fil (21-22), beaucoup de casse a été observée, surtout côté sud-africain. Par exemple, Deon Fourie a dû céder sa place rapidement à la 30ᵉ minute de jeu. Peu de temps avant le choc entre Salmaan Moerat et Will Skelton, Hacjivah Dayimani s’était assommé après un choc tête contre tête avec son capitaine, lors d’un plaquage à deux.

