RUGBY. VIDEO. Découvrez le nouveau maillot domicile façon cotte de mailles du Castres olympique

Le Castres Olympique dévoile enfin son tout nouveau maillot domicile pour la saison 2023/2024 de Top 14, fruit d'une collaboration étroite avec l'équipementier britannique, Umbro. Ce maillot est un véritable hommage au territoire occitan et à son riche patrimoine médiéval. La vidéo dévoilant le maillot a été réalisée au cœur du territoire occitan, dans le prestigieux vignoble gaillacois et au majestueux Château de Mauriac.





Le design de cette nouvelle tunique se distingue par une réinterprétation subtile du motif chevaleresque. Le logo du club, discrètement mis en valeur en ton sur ton, évoque l'aspect des cottes de mailles, rappelant ainsi l'esprit guerrier et combatif des joueurs.

Fidèle à ses couleurs traditionnelles, le maillot arbore des teintes emblématiques du club. Un col mao élégant, rehaussé par un coloris royal, ajoute une touche d'originalité tout en mettant en valeur la devise du club : « tous ensemble », symbole de l'unité et de la solidarité qui caractérisent cette équipe.

La tenue est complétée par un short bleu roi, agrémenté d'empiècements en tissu blanc au bas des cuisses, qui offre une touche de modernité. Les chaussettes personnalisées, rayées de couleurs roi et blanche, finalisent cette nouvelle panoplie, qui ne manquera pas d'enflammer les supporters.

Umbro affiche une démarche éco-responsable avec la confection de ce maillot, qui est composé de polyester recyclé. Une initiative applaudie, car elle s'inscrit en parfaite cohérence avec la volonté du club tarnais de contribuer activement à la préservation de l'environnement.

Après une saison 2022/2023 qui a vu le club terminer à la 9e avec seulement 13 victoires au compteur, les supporters sont impatients de voir si le CO pourra à nouveau retrouver le chemin de la finale comme cela a été le cas lors de l'exercice précédent.



La formation tarnaise n'a pas effectué un recrutement cliquant malgré le départ de joueurs importants comme Urdapileta vers Clermont et la retraite de Combezou. Il faut dire que ce n'est pas dans l'ADN du club. Cependant, le CO pourrait compter sur le talent et l'expérience du All Black Jack Goodhue.