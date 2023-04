RUGBY. VIDEO. Ces supporters des Bulls se souviendront longtemps de l'accueil des Toulousains

Les supporters du Stade Toulousain ont réservé un très bel accueil à des supporters des Bulls venus assister au 8e de finale entre la franchise sud-africaine et Toulouse.

CHAMPIONS CUP. A Toulouse, en quart, on sait que les Sharks n’auront rien à voir avec les BullsL'arrivée des franchises sud-africaines en Champions Cup n'a pas été du goût du tout le monde. Certains supporters comme joueurs ont regretté que la Coupe d'Europe n'en soit plus vraiment une. Mais cette évolution, contre laquelle ils ne peuvent finalement rien, ajoute aussi de la compétitivité à cette compétition. C'est l'occasion pour les clubs d'affronter de nouvelles équipes qui proposent un jeu différent des clubs européens. C'est aussi pour les joueurs comme pour les supporters une occasion de voyager. On ne sait pas si beaucoup de supporters tricolores ont fait le déplacement en Afrique du Sud pendant les phases de poules, notamment lors d'UBB vs Sharks. Ce qu'on sait en revanche, c'est que certains fans des Bulls n'ont pas hésité à venir en France lors du 8e de finale face au Stade Toulousain. Si les Sud-Africains ont été dominés sur le pré, ça n'a pas empêché leurs fans de passer un bon moment. En témoigne cette vidéo où l'on voit deux supporters des Bulls être applaudis par leurs homologues du Stade Toulousain. Une belle image qui sent bon les valeurs du rugby.