RUGBY. VIDEO. Avec ses appuis de feu (et son opportunisme) Damian Penaud a puni la défense de Bristol

Ce vendredi soir, Clermont a dominé Bristol en 8es de finale de la Challenge Cup. L'ailier du XV de France Damian Penaud a inscrit un doublé avec classe.



Pas au mieux en Top 14, Clermont a repris des couleurs en Challenge Cup. Ce vendredi soir, l'ASM a dominé Bristol en 8es de finale de Coupe d'Europe. Et ainsi validé son billet pour les quarts. Une bonne performance sur la pelouse des Anglais marquée par le doublé de l'ailier du XV de France Damian Penaud. Déjà très en vue lors du Tournoi des 6 Nations, le futur Bordelais a montré qu'il en avait encore sous les crampons. Avant la demi-heure, il a déchiré la défense en passant entre deux défenseurs puis a laissé un troisième joueur des Bears sur les fesses après ses appuis dévastateurs. Quelques instants plus tôt, Lavanini avait déjà trouvé la faille dans un style plus direct, à l'image de Moala avant la pause. Trois essais en première période, les Clermontois semblaient bien partis. Mais il a fallu attendre la 70e pour voir Penaud doubler la mise et les visiteurs sécuriser la victoire. RUGBY. Clermont doit-il délaisser le Top 14 et se focaliser sur la Coupe d'Europe ?Entre temps, Randall et Radradra (33e et 37e) avaient passé la ligne de craie auvergnate. Si bien qu'il n'y avait que cinq longueurs d'écart entre les deux formations avant l'heure de jeu. Mais le facteur X de l'ASM a frappé en fin de partie en jouant au pied pour lui-même dans l'en-but. Après une nouvelle course à grandes enjambées, il a surpris son vis-à-vis en se jetant sur le cuir alors que ce dernier voulait laisser sortir le ballon des limites du pré. Un essai opportuniste qui montre bien toute l'envie du Tricolore pour terminer son histoire avec Clermont en beauté.