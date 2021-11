RUGBY. Argentine. Les Pumas ont rendu hommage à un joueur amateur tragiquement disparu

Lucas Pierazzoli, joueur de rugby argentin décédé à 28 ans à la suite d'un plaquage au cours d'un match amateur, a reçu un hommage de la part des Pumas lors de leur entrainement de mercredi.

Juste avant le début de la séance d'entrainement, les joueurs de Mario Ledesma ont pris un moment pour se recueillir à la mémoire de Lucas Pierazzoli, mort tragiquement d'un arrêt cardiorespiratoire suite à un choc survenu lors d'un match amateur en Argentine le mois dernier. La disparition du joueur de Hurlingham (province de Buenos Aires) avait été suivie d'un mouvement unanime du rugby argentin qui s'était rassemblé sur le terrain du club deux jours après l'accident, pour témoigner son soutien ainsi que son émotion envers la famille de la victime. Diego Albanese, Gonzalo Longo, Ugartemendia, ainsi que Mario Ledesma étaient présents pour l'occasion. De même des joueurs du SITAS, adversaires d'Hurlingham.

La famille de Pierazzoli, avait décidé de réaliser la volonté du joueur écrite dans son testament, qui était de procéder à un don d'organes. Son frère Mateo, salue ce geste et considère désormais que Lucas "continue de vivre avec d'autres personnes". "Il a toujours aidé les gens, il s’est toujours soucié de ceux qui l’entouraient, mais aussi de beaucoup de ceux qu’il ne connaissait pas, donc c’est ce qu’il aurait voulu et il serait très heureux de savoir que quelqu’un vit en partie grâce à lui". L'Argentine tentera de rendre hommage à Lucas en réalisant une prestation aboutie face aux bleus ce samedi au stade de France.



Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.