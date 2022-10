RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Vainqueur de Perpignan, Bayonne peut continuer à rêver cette saison

Dans un match ou l’USAP a également brillé, la victoire arrachée par l’Aviron Bayonnais pose les fondations d’une saison avec l’espoir.

Avec cette victoire 24 à 20 de l’Aviron Bayonnais, les Basques ont appris qu’ils pouvaient gagner sans briller. Cette victoire face à Perpignan permet à Bayonne de conserver son invincibilité à domicile. Elle place Camille Lopez et ses coéquipiers à 7 points de la Section Paloise et de l’USAP, deux derniers du classement actuel de Top 14. Avec deux essais dans les dix dernières minutes signés Cassiem et Germain, Bayonne chipe la victoire à une équipe sang et or pourtant en place défensivement.

De retour à la maison avec un bonus défensif, Patrick Arlettaz quitte les collines verdoyantes de l’Euskal Herria avec quelques compromis. Après le match, le manager catalan pointe les aspects positifs de cette rencontre à nos confrères de Rugbyrama. Il détaille ses sentiments ainsi : “Nous avons été embêtés en conquête, mais nous avons été solidaires en défense et plutôt performants là-dessus. Aujourd’hui, il nous manque ce petit truc pour venir gagner ici. C’est le bon visage de l’USAP ce soir, mais nous sommes tous déçus, car nous voulons être payés.”

Pour l’encadrement bayonnais, le fait de “gagner moche” a montré que l’Aviron est capable de faire des résultats. Ceci, même quand le jeu ne semble pas de son côté. Une observation qui arrive à point nommé. Bayonne reçoit le Stade Toulousain le 29 octobre prochain. Par ailleurs, le manager basque Grégory Patat se satisfait clairement de ce match. Il valorise le rapport entre le visage montré par son équipe et le résultat obtenu par cette dernière. Il s'exprime ainsi selon Rugbyrama : “Je pense que cette victoire va être fondatrice. Si le résultat n’avait pas été positif, il y aurait peut-être eu beaucoup de remise en question par rapport à tout ce qu’on avait fait et les résultats qu’on avait eus ici. Gagner moche, c’est gagner. Ce championnat est très long, il faut savoir gagner de tels matchs.”

Actuellement à 3 points du top 6, les ciel et blanc prennent des airs d’outsider. Cette dernière sera-t-elle capable de jouer les troubles fêtes d'ici à la fin de saison ? Seul le temps nous le dira. Pour l’instant, le début de saison des hommes de Grégory Patat paraît réussi. Après le premier tiers du championnat et avant les doublons et Coupe d’Europe, les Basques sont en bonne voie pour le maintien. À titre d’exemple, ces derniers ont déjà accumulé un total de 17 points en 8 matchs. Pour rappel, leurs voisins du Biarritz Olympique, lanterne rouge de la dernière saison de Top 14, pointaient à 24 points en fin d’exercice.