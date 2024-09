RESUME VIDEO. Top 14. Montpellier subit la loi toulousaine : une machine rouge et noire impitoyable

Toujours invaincu, Toulouse s’est imposé 20-11 face à Montpellier lors de la 3e journée de Top 14. Une victoire forgée dans les rucks grâce à Willis et la précision au pied de Ramos.

Sous le soleil du GGL Stadium, le Stade Toulousain a signé une nouvelle victoire à l'extérieur ce samedi face à Montpellier (20-11). Après leur succès contre Vannes, les Rouge et Noir confirment leur excellent début de saison en Top 14, restant invaincus après trois journées. Ce n'était peut-être pas le match le plus flamboyant, mais cette victoire est cruciale dans la course à la qualification.

Dès l'entame, on a senti les Toulousains déterminés à s'imposer. Thomas Ramos, fidèle à son habitude, a été précieux face aux perches. Avec un total de 10 points, il a permis à son équipe de faire la différence lorsqu'elle ne trouvait pas la solution.

Une prestation solide pour l'arrière international, auteur du premier essai de la rencontre après le quart d'heure. "Le poste d'ouvreur, c'est un poste que je connais. Quand on est avec un groupe comme ça, qui s'envoie, qui se pose pas de questions, on rentre à la mi-temps, on se regarde dans les yeux, on prend une petite soufflante… Ça fait du bien. Et on revient avec de meilleures ambitions", a commenté le Tricolore via La Dépêche.

Mais c'est surtout dans les rucks que Toulouse a fait la différence. Jack Willis, véritable poison pour les Cistes, a multiplié les grattages et ralenti efficacement les sorties de balle montpelliéraines. Les locaux n'ont jamais trouvé la solution face à la puissance anglaise.

Dans le jeu, le Japonais Saito a aussi su imposer son rythme. Impeccable à la mêlée, c'est lui qui a dynamité la défense des Cistes pour le second essai de Toulouse inscrit par Capuozzo.

C'est 4 points pris à l'extérieur. On sait à quel point ces matchs gagnés à l'extérieur sont importants. C'était pas le plus beau match de rugby réalisé par nous-même et l'équipe en face. Beaucoup de déchets, d'en-avant, de pénalités... Parfois, il faut savoir gagner comme ça aussi.

Malgré quelques approximations en attaque, Toulouse a su gérer les moments forts. Solides en défense et intelligents dans la gestion du jeu, les hommes d'Ugo Mola ont montré pourquoi ils sont les champions en titre. Montpellier, de son côté, a manqué d'efficacité dans les moments clés malgré un très bel essai de Coly. Cette nouvelle défaite à la maison place déjà le MHR en difficulté.

Avec cette victoire, Toulouse conforte sa place de leader au classement. Une équipe toujours difficile à manœuvrer, surtout quand elle joue à l'extérieur. Le prochain adversaire est prévenu : il faudra être à 100% pour faire tomber le Stade Toulousain. Il nous tarde d'y être puisqu'il s'agira de Castres pour un derby qui sent déjà la poudre avec le potentiel retour d'Antoine Dupont.