RÉSUMÉ VIDÉO. CHAMPIONS CUP. Leicester asphyxie un Clermont impuissant et s'ouvre la route des quarts

Dans une rencontre plutôt rythmée, Clermont n'aura rien su faire face à la puissance des avants de Leicester. Une défaite qui les met en bien mauvaise posture avant le match retour.

Ce dimanche, l'ASM recevait l'actuel leader de Premiership, Leicester. Après s'être imposés à Bordeaux en phases de poule, les Anglais visaient un deuxième succès sur le sol français, pour lancer au mieux leurs phases finales européennes. Et pourtant, ce fut les locaux qui frappèrent les premiers. Après une belle phase de possession, l'ailier Tiberghien inscrivait le premier essai de la rencontre (7-0, 13ème minute). Mais voilà, la puissance du pack de Leicester accule petit à petit les Clermontois dans leur camp. Et après quelques minutes, l'international Ellis Genge franchit à son tour la ligne d'en-but. Ce dernier sera imité 15 minutes plus tard par son talonneur Julian Montoya, qui conclut un énorme ballon porté. Deux essais non transformés, qui permettent aux coéquipiers de revenir dans la partie avant la pause (10-10). Les Clermontois, quant à eux, tiennent dans ce premier acte, et peuvent espérer l'emporter.

Malheureusement pour les Jaunards, la seconde période sera une démonstration de force de la part de Leicester. Van Poortvliet et Saumaki inscrirent deux nouveaux essais en début de deuxième mi-temps (10-22), ce qui assomma complètement les hommes de Morgan Parra. Le carton rouge reçu par le centre Guy Porter à l'heure de jeu ne changea rien, puisque trois minutes plus tard, l'ailier Harry Potter s'en alla à son tour aplatir le ballon derrière la ligne clermontoise. Un score final (10-29) difficile à encaisser pour les Jaunards, qui auront résisté pendant une mi-temps, avant de plier face au réalisme de Leicester. Il faudra réaliser un exploit monumental le week-end prochain, pour espérer se qualifier pour les quarts.

