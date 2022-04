Champions Cup. Clermont a-t-il les armes pour s'opposer à Leicester, leader de Premiership ?

Ce dimanche, Clermont affronte Leicester, pour le match aller des huitièmes de finale de Champions Cup. Une rencontre difficile sans Damian Penaud, face au leader de Premiership.

Ce dimanche, Clermont accueille Leicester, pour la première manche du huitième de finale de Champions Cup. Une confrontation sur format aller-retour qui s'annonce délicate pour les Auvergnats. Et pour cause, les hommes de Jono Gibbes auront fort à faire face au leader de Premiership, qui marche sur l'eau depuis la fin de l'été 2021. Leicester cette saison ? C'est 17 victoires pour seulement 3 petites défaites en championnat, 8 points d'avance sur son dauphin les Saracens à quatre journées de la fin. Un vrai rouleau compresseur. Mais surtout, une invincibilité lors de la phase de poule de Coupe d'Europe avec notamment un succès sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles, qui tournait à plein régime à l'époque. Bref, les Clermontois sont presque condamnés à l'exploit. On y va peut-être un peu fort, on vous l'accorde. Mais force est de constater que l'ASM, huitième de Top 14, devra se montrer plus régulière que ce qu'elle a proposé cette saison pour espérer passer ce tour et accéder aux quarts de finale. Pas impossible, certes, mais difficile. De là à nous demander, donc, si Clermont a les armes pour s'opposer au leader de la Premiership.

