CHAMPIONS CUP. ''S'ils jouent comme ils l'ont fait, je ne vois personne les battre'', le prono de O'Driscoll pour le titre

Avant les quarts de finale de la Champion Cup, l'ancien centre international Brian O'Driscoll a dévoilé son pronostic pour le titre de champion d'Europe.

CHAMPIONS CUP. Toulouse, la pire équipe en ce qui concerne les turnovers [STATISTIQUES]Place à la Coupe d'Europe ce week-end avec les 8es de finale de la Champions Cup. Un format en match aller/retour qui va n'ont seulement offrir plus de spectacle mais aussi plus de suspense. Une défaite lors du premier affrontement ne sera pas synonyme d'élimination pour le vaincu. Bien malin celui qui pourrait donner le nom du vainqueur de la Coupe d'Europe cette saison. Puisqu'il faudra encore jouer les quarts puis les demies. Une légende du rugby mondial est cependant allée de son pronostic. Pour Brian O'Driscoll, l'équipe à battre cette année, c'est le Leinster. D'aucuns pourront dire qu'il prêche pour sa paroisse puisqu'il a porté à 186 reprises le maillot de la province irlandaise. Néanmoins, il étaye son avis via cityam.com :

D'après ce que j'ai vu cette saison, c'est difficile de pas pronostiquer le Leinster. Ils jouent un très, très bon rugby. Ils marquent sur des lancements différents, sur contre-attaque ou après des turnovers. Ils ont transformé leur défense en une arme offensive. J'ai juste été tellement, tellement impressionné par eux, leur force et leur profondeur.

L'ancien centre international estime que s'ils continuent de jouer comme ça, il faudra une très, très bonne équipe pour les battre. Qui pourrait être cette équipe ? Une formation de Top 14 peut-être ? "Toulouse peut le faire, les autres peuvent le faire. La Rochelle peut le faire et Montpellier pourrait les bousculer". Mais pour cela, il faudrait qu'elles soient dans un grand jour car "s'ils jouent comme ils l'ont fait, je ne vois personne les battre". Pour inews.co.uk, BOD a pronostiqué les résultats des 8es de finale. S'il voit Toulouse dominer l'Ulster, il estime que Leicester prendra le dessus sur Clermont à l'instar des Harlequins sur le MHR.