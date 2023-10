RESUME VIDEO. Carreras mystifie la défense anglaise, mais ça ne suffit pas pour décrocher la 3e place de la Coupe du monde

L'Angleterre s'est imposée de trois petits points ce vendredi soir face à l'Argentine lors du match de la Coupe du monde pour la troisième place.

Finaliste en 2019, l'Angleterre termine cette édition 2023 de la Coupe du monde à la troisième place. Si cela peut sembler être un échec par rapport au précédent Mondial, au vu des derniers résultats et du jeu produit par les Anglais, la compétition est réussie. "C’était sûr que l’Argentine allait forcément jouer un rôle important dans ce match, et ç'a été très accroché par la suite. Mais on a fait ce qu’il fallait pour arracher la victoire."

Owen Farrell et ses coéquipiers ont tremblé jusqu'à la dernière minute face à des Pumas qui n'ont rien lâché malgré une entame de match totalement à l'avantage des joueurs à la rose. Grâce à trois pénalités de l'ouvreur (3', 13', 30') et un essai d'Earl dès la 7e, l'Angleterre menait en effet 16 à 3.

"C’était un match très serré. Il n’y a pas eu un niveau de jeu incroyable, mais c’était très tendu. Ça s’est joué sur des détails entre deux équipes qui étaient déterminées à trouver un moyen de l’emporter", a reconnu le sélectionneur du XV de la Rose Steve Borthwick en conférence de presse.

Les Argentins ont eu de la peine à entrer dans la rencontre malgré de belles intentions. L'essai de Tomas Cubelli après de la demi-heure de jeu a été un déclencheur. A la pause, seuls six points séparaient les deux nations.

Il faut vraiment rendre hommage à l’Argentine pour la façon dont elle a joué ce soir et pour l’ensemble de sa compétition. Les deux équipes ont progressé, ça s’est vraiment vu, et même si ce n’était pas du rugby bien léché, ça s’est joué à rien.

Les deux équipes ont répondu du tac au tac à l'adversaire. Alors que Santiago Carreras avait mystifié plusieurs défenseurs sur les appuis et la vitesse dès la reprise, Théo Dan a contré son dégagement quelques instants plus tard. Ajoutant encore plus de suspense à cette fin de rencontre. "J’ai ressenti une grosse décharge d’émotion et de joie car mon plaquage manqué a mené à un essai [argentin] et ça aurait pu coûter cher à l’équipe. Donc oui, j’ai été super heureux de pouvoir me rattraper."



A mesure que le temps a passé, les buteurs ont pris le dessus, Boffelli (50') puis Sanchez (68') logeant deux pénalités tandis que Farrell ajoutait trois nouveaux points à son compteur. Rien n'était joué dans le dernier quart d'heure. Mais l'Argentine a raté une belle occasion d'envoyer le match en prolongation lorsque Sanchez a envoyé l'ovale à côté des perches.

L'Angleterre a réussi à maintenir son avance jusqu'au coup de sifflet final pour décrocher sa première médaille de bronze dans l'histoire de la Coupe du monde. Elle avait en effet été battue par la France en 1995. Pour les Pumas, cette coupe du monde n'aura pas répondu aux attentes. Malgré des joueurs de talent, ils n'ont jamais vraiment réussi déployer tout leur potentiel.

Ce n’est pas si mal. On a fait une belle Coupe du Monde, cependant les joueurs méritaient mieux ce soir. Je suis déçu de la manière dont le match s’est déroulé... l’arbitrage et la cohérence. Nos joueurs ont travaillé pendant deux ans dans l’optique de réussir quelque chose ici. Je sais qu’on fait partie des petits pays. On n’est pas l’Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud ni rien mais c’est quand même difficile. Je me sens mal pour les mecs, ils méritaient mieux que ça aujourd’hui. (Michael Cheika, sélectionneur de l'Argentine)