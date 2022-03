RESUME VIDEO. 6 Nations. L'Irlande met la pression sur la France avec un bonus offensif face à l'Angleterre

L'Irlande s'est imposée sur la pelouse de l'Angleterre ce samedi dans le cadre de la 4e journée du Tournoi des 6 nations. Les Irlandais peuvent rêver du titre.

Tournoi des 6 Nations. Angleterre-Irlande, le match le plus important pour les Bleus ?Vainqueurs du Pays de Galles, les Bleus ont très certainement regardé le match entre l'Angleterre et l'Irlande avec beaucoup d'attention. Depuis Marcoussis, ils ont assisté au carton rouge de Charlie Ewels dès la 2e minute pour un plaquage dangereux. Puis vu les Irlandais marquer un superbe essai par Lowe (5e). Comme beaucoup d'observateurs, ils ont peut-être pensé que le XV du Trèfle était parti pour un cavalier seul dans cette partie alors qu'un deuxième essai a été inscrit par Caelan Doris. Mais en-avant au cours de l'action a vu l'officiel tricolore refuser justement la réalisation. Dès lors, les Anglais ont repris des couleurs, notamment grâce à leur excellente mêlée. Ils ont ainsi récolté plusieurs pénalités dans ce domaine.

Un match riche en enseignements pour les Tricolores qui ont vu que les sujets de Sa Majesté ne lâchent rien même à 14 contre 15 et qu'il faudra être solide en mêlée à Saint-Denis samedi.



On semblait alors se diriger vers un score serré à la pause, 6-8, mais les Irlandais, après un long temps faible, ont trouvé la faille grâce à une pénalité rapidement jouée par Gibson-Park pour Keenan devant l'en-but (6-15). Une ultime pénalité de Smith avant la pause a permis l'Angleterre de réduire l'écart. Mais celle-ci n'a jamais réussi à trouver la faille dans la défense irlandaise. À l'heure de jeu, la victoire n'avait cependant pas choisi son camp (15-15). Et il a fallu attendre les dix dernières minutes pour voir l'Irlande, à la peine jusqu'ici, faire plier les hommes d'Eddie Jones. Conan puis Bealham ont passé la ligne de craie pour offrir le bonus offensif au XV du Trèfle. Avec ce succès, l'Irlande est plus que jamais dans la course au titre. Les Bleus sont prévenus, ils devront être efficaces en mêlée mais aussi sous les ballons hauts et dans le combat.