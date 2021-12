RESULTAT et RESUME VIDEO. La superbe passe au pied millimétrée de Pélissié pour Dumortier

Dumortier, Parisien et Pélissié ont tous marqué lors de la victoire bonifiée de Lyon sur la pelouse de Newport dans le cadre de la Challenge Cup.

En déplacement à Newport dans le cadre de la deuxième journée de Challenge Cup, le LOU n'a pas fait dans la demi-mesure avec un succès bonifié 41 à 28. Vainqueurs de Gloucester il y a une semaine, les Lyonnais ont rapidement pris les commandes de la rencontre et mené 22 à 13 après les réalisations de Dumortier, Parisien et Pélissié. On retrouvera ce dernier pour le doublé de Dumortier dès la reprise avec une superbe passe au pied du demi de mêlée pour son ailier de l'autre côté du pré. Un geste qui n'est pas sans rappeler celui d'Antoine Dupont pour Bonneval la semaine dernière. Ce sera le dernier essai des visiteurs. Par la suite, c'est Léo Berdeu qui a permis au LOU de rester en tête avec 21 points au pied tandis que les locaux étaient revenus à seulement quatre longueurs avant l'heure de jeu. Ils ont bien été aidés par les cartons jaunes de Regard et Ivaldi dans le second acte. Avec neuf points au compteur, le LOU est bien placé dans cette Challenge Cup avant d'aller à Perpignan lors de la troisième journée de compétition.