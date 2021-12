CHAMPIONS CUP. La Masterclass d'Antoine Dupont a subjugué la presse étrangère

Antoine Dupont a éclaboussé de sa classe la rencontre de Champions Cup entre le Stade Toulousain et Cardiff. La presse étrangère

RESUME VIDEO. Champions Cup. L'omniprésent Antoine Dupont a fait la totale aux Gallois de Cardiff"Quelques jours seulement après avoir été nommé joueur de l'année World Rugby, il n'est pas exagéré de dire qu'Antoine Dupont a failli battre Cardiff tout seul", analyse le Telegraph. La prestation du demi de mêlée de Toulouse face aux Gallois a été telle que le site anglais lui a consacré tout un article. Bien sûr, il s'agit de rappeler que les Blues jouaient avec un groupe fait de bric et de broc en raison de la Covid. Mais "sans le merveilleux demi de mêlée de France de 25 ans, les champions d'Europe en titre, Toulouse, auraient pu se mettre dans l'embarras en Champions Cup." En effet, les espoirs et le semi-pro gallois ont joué sans pression et avec l'agressivité suffisante pour bousculer les hommes de Mola. Mais Dupont a été l'épine dans leur pied. Auteur d'un essai, il a été décisif sur trois autres réalisations des visiteurs samedi dernier. "Il est difficile d'imaginer une performance plus complète que celle que Dupont a produite dans la capitale galloise." CHAMPIONS CUP. Dupont, Alldritt, Woki, Penaud... Les tricolores ont fait le job ce week-end !Le numéro 9 n'a jamais paniqué. Il a donné l'impression de jouer au ralenti et d'avoir toujours un coup d'avance sur la défense à l'image de cette passe au pied pour Bonneval. Un geste "tellement bon qu'il a presque laissé ceux qui regardaient sans mots." Antoine Dupont n'est pas seulement le meilleur joueur du monde mais il devient aussi un excellent leader. Le genre de joueur qui dirige plus par ses actes que par des mots. Rugby Pass se veut plus objectif en rappelant que le fait d'avoir des joueurs à moitié amateur en face lui a facilité la tâche. Mais Antoine Dupont n'est pas du genre à jouer à moitié. "Ses qualités éblouissantes ballon en main ont de nouveau été mises en lumière en seconde période lorsqu'il a récupéré un ballon libre à l'arrière de l'alignement et a magistralement disséqué la défense de Cardiff pour un essai individuel incroyable."

Basically Antoine Dupont has discovered a cheat code for "rugby". And then, after using that cheat code, decides to implement a further God Mode.



Everyone else just looks on, slightly confused, and wonders what this alien lifeforms is and where he came from. — Andy McGeady (@andymcgeady) December 11, 2021

Ce qui a fait dire à certains observateurs qu'il avait découvert un code pour tricher au rugby avant d'aller encore plus loin en rajoutant le "mode Dieu". Rien que ça. Du côté de l'ancien joueur de Montpellier et international fidjien, Nemani Nadolo, le demi de mêlée de Toulouse avait enfilé non pas la cape d'invisibilité de Harry Potter, son coéquipier à Leicester, mais bien le costume du joueur impossible à plaquer. Pour Wales Online, "c'était peut-être la performance la plus impressionnante d'un demi de mêlée à Cardiff Arms Park depuis les grandes heures de Gareth Owen Edwards." Tout au long du match, il a semblé évoluer sur une planète différente de tout le monde sur le terrain, "non seulement en pensant plus vite que ceux qui s'opposaient à lui, mais en agissant également une fraction de seconde plus rapidement." Aux commentaires pour la télé britannique, Shane Williams et Sam Warburton ont été particulièrement impressionné par la palette technique du Tricolore.