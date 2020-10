Quand les plus grands gentlemen du rugby se transforment en voyous [VIDEO]

Cette compilation nous montre quelques-uns des gestes et fautes les plus cyniques commis par certains des plus grands joueurs de rugby de ces dernières années.

Une célèbre expression veut que le rugby soit un sport de voyou pratiqué par des gentlemen. Mais il arrive parfois que les gentelmen dégoupille pour se coller quelques mornifles bien senties. C'est de plus en plus rare en raison des sanctions qui en découle mais ça existe encore. Au rugby, il y a aussi ces gestes qui échappent non seulement à l'arbitre et aux caméras. Mais ça aussi c'est de plus en plus rare. Gestes anti fair-play, fautes intelligentes ou cyniques, appelez ça comme vous voulez, mais certains des plus grands joueurs de ce sport n'ont pas toujours été réglos sur le pré. De Richie McCaw en passant par Alun Wyn Jones ou encore Martin Johnson, ils ont tous à un moment de leur carrière commis ce geste pas très jojo. Certains ont été sanctionnés, d'autres ont été échappé à la patrouille. Mais pas à l'objectif des caméras comme le prouve cette compilation.

Crédit vidéo : Andrew Forde