Pro D2 - Exclu, Evrard Dion Oulai risque gros après avoir dégoupillé [VIDEO]

Le deuxième ligne de Montauban Evrard Dion Oulai pourrait être lourdement suspendu après son geste lors du match contre Béziers en Pro D2.

Le match de Pro D2 entre Montauban et Béziers a été marqué par un geste qui n'est pas sans rappeler celui du Tricolore Sébastien Vahaamahina. Exclu face à Agen en 2018, il avait adressé un doigt d'honneur au public lors de sa sortie. Ce vendredi, le deuxième de Montauban Evrard Dion Oulai a reçu un carton jaune en fin de rencontre face à Béziers. Au moment de sa sortie, il semble indiquer qu'il a reçu un coup de coude. Et n'en démord pas en quittant le terrain, pousse un coéquipier, un adversaire avant d'adresser deux doigts d'honneur non pas au public, puisque le match a été joué à huis clos, mais sans doute au banc de l'ASBH. L'ancien joueur de Bayonne devrait être cité et pourrait être suspendu comme l'avait été Vahaamahina. Le deuxième-ligne clermontois avait été suspendu 3 semaines, soit 1 semaine pour "Nervosité" et 2 semaines pour "Geste insultant".

Crédit vidéo : CANAL+ Sport