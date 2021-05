PRO D2. 1/2 finale : l’USAP relance de ses 22m pour une magnifique conclusion de Tilsley [VIDEO]

Ce dimanche, l’USAP a battu Oyonnax 27 à 15, en demi-finale de ProD2. Comme à son habitude, l’USAP a produit du jeu, avec de beaux essais à la clef. Résumé.

Après s’être imposé en barrage la semaine dernière contre Colomiers, Oyonnax se déplaçait désormais à Aimé Giral. Une demi-finale face à l’USAP, qualifiée directement en demi-finale. Et sur ce match, l'équipe catalane a prouvé qu’elle avait potentiellement sa place pour jouer en Top 14. Les coéquipiers de Mathieu Acebes réalisent un début de match canon.

Et dès la 3e minute de jeu, après une touche sang et or, Chouly est à la récupération. Un ballon porté est alors enclenché, avant que le ballon ne soit écarté. C’est à ce moment que Melvyn Jaminet décide de relancer, et il le fait plutôt bien ! Le jeune arrière de 21 ans slalome dans la défense adverse et élimine plusieurs adversaires. Après avoir remonté quasiment tout le terrain, il parvient à transmettre à son demi de mêlée, Deghmache. Ce dernier joue parfaitement le deux contre un dans les 22m, et c’est Tilsley qui s’en va alors marquer en terre promise.

Dans la foulée, les Perpignanais enfoncent le clou par l’intermédiaire, encore une fois, de leur numéro 9. Après un bon travail de Ben Volavola, Deghmache est au soutien pour inscrire le deuxième essai en neuf minutes. Ils en marqueront deux supplémentaires en seconde période, tandis que les Oyonnaxiens ne s’en remettront qu’à la botte de Lionel Beauxis, pour tenir le score. Ça ne sera, malgré tout, pas suffisant. Oyonnax s’incline face à l’USAP, qui laisse le droit de rêver encore. Score final : 27 à 15.

Rendez-vous samedi prochain, pour savoir qui de Perpignan ou de Biarritz remontera dans l’élite du rugby français !