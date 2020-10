Percutant, filou, Jacobus Reinach dans tous les bons coups pour le MHR [VIDEO]

Le demi de mêlée sud-africain Jacobus Reinach a lourdement pesé sur le match entre Montpellier et Agen ce samedi en Top 14.

Arrivé cet été en provenance de Northampton, Jacobus Reinach n'a pas perdu de temps pour prendre ses repères à Montpellier. En l'espace de quatre matchs joués avec le MHR, le demi de mêlée champion du monde a inscrit quatre essais. Un rythme qui pourrait l'amener à battre son record de douze réalisations avec les Saints en Premiership lors de l'exercice 2018/2019. Ce samedi face à Agen, le Springbok a été dans tous les bons coups. C'est lui qui a permis à Camara de marquer à la 24e en jouant rapidement une pénalité. Sa vista et sa vitesse ont mis le feu à la défense agenaise. Il aurait pu tenter d'y aller tout seul mais il a fait le geste juste pour le Tricolore.



Trente minutes plus tard, il a une nouvelle fois surpris les Agenais en jouant rapidement aux pieds de l'arbitre. Lancé, il n'a eu aucun mal à franchir la ligne malgré un défenseur. Le doublé a chauffé dans le second acte lorsqu'il a levé la tête et joué au pied en bord de touche. Cette fois-ci, la défense veillait au grain. Ce n'était que partie remise puisque sur une relance de Bouthier, et grâce au relais de Vincent, Reinach a finalement terminé derrière la ligne de craie pour la seconde fois du match. L'essai qui a permis à Montpellier de sécuriser le bonus offensif. Agen trouvera enfin la faille à la 70e mais une ultime réalisation d'Aprasidze pour le MHR a scellé le score du match, 42 à 13.