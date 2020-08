Paralysée après un AVC, elle va retrouver goût à la vie grâce à un joueur de rugby [VIDÉO]

Cette histoire est celle de Riona Kelly qui s’est retrouvée paralysée après un accident, grâce un ancien joueur de rugby, elle va retrouver l’usage de ses jambes.

Nous sommes en 2015, âgée de 37 ans et mère de 4 enfants, Riona Kelly fait un AVC et se réveille sur un lit d’hôpital avec la perte de l’usage de ses deux jambes. On lui annonce rapidement qu’elle ne pourra plus jamais marcher. Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, son mari demande le divorce. Elle se retrouve donc seule dans cette spirale infernale.

Elle décide de se battre coûte que coûte pour essayer de réapprendre à marcher. Pour l’aider, elle va faire la connaissance d’une ancienne star du rugby à XIII Keith Mason, reconverti en coach personnel. Passé par St-Helens, il a remporté un titre national en 2005. Il est également apparu dans une demi-douzaine de films. Avec lui, elle fait d’énormes progrès. Elle parvient même à se déplacer difficilement en béquille pour finalement marcher sans aide et sans béquille.

De ce duo va se former un couple et vont rapidement marier. Mais sa rééducation n’est pas finie. Toujours avec l’aide de son mari, elle continue de réapprendre à marcher afin que tout ceci ne soit qu’un mauvais souvenir. Cette formidable histoire montre à quel point il ne faut jamais abandonner. «Pendant longtemps, j'étais une reine combattant seule, mais maintenant je ne me bats plus seule. La reine a trouvé un roi », a-t-elle expliqué. Ils attendent maintenant la venue de leur premier enfant.