VIDÉO. Reportage au coeur de France rugby fauteuil avant les Jeux Paralympiques

Peu avant leur départ pour Tokyo, Clémentine Baude est partie à la rencontre de l'équipe de France de rugby fauteuil. Focus sur la préparation de ces derniers.

Il n'y a pas que l'équipe de France à VII féminine qui a brillé à Tokyo. En effet, l'équipe de France de rugby en fauteuil a également pu faire partie du voyage, afin d'aller chercher une grosse performance au pays du soleil levant. Mais avant cela, Clémentine Baude est allée à la rencontre de ce collectif touchant. Dans ce reportage "Les Audacieux en route pour Tokyo", nous nous retrouvons en immersion complète, dans la préparation de l'équipe de France au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes. On y fait notamment la rencontre d'Adrien Chalmin et de Nicolas Valentim, tous deux joueurs de cette équipe. Le premier se préparait à disputer ses 3ème jeux paralympiques, alors que pour le second, c'est une première. C'est d'ailleurs Adrien qui a fait découvrir ce sport à Nicolas, qui jusqu'alors, ne pratiquait pas d'activités sportives. À partir de là, un lien fort s'est créé entre les deux. Devenus très amis, Adrien et Nicolas partagent désormais leur quotidien, entre séances d'entraînements (rudes) et récupération. Des portraits riches en expérience, que vous pouvez suivre à travers ce reportage.

Nous faisons également la rencontre du coach de cette équipe, Olivier Cusin. Ce dernier nous affichait à l'époque, ses ambitions pour Tokyo, lui qui était pleinement conscient de la progression de son équipe lors de ces dernières années : " On est aujourd'hui numéro 6 au monde. Sur le papier on n'est pas du tout favori, mais on est français on aime bien déjouer les pronostics (...) On a en tout cas hyper confiance, on se dit que c'est possible". Une progression qui s'est par ailleurs matérialisée par la bonne performance de cette équipe de France aux jeux de Tokyo, décrochant une 6ème place amplement méritée.

Pour en savoir plus sur ces " Audacieux", découvrez en détails toute la préparation de ces joueurs, à travers le reportage de Clémentine Baude. Des hommes au courage et à la détermination à toute épreuve, ayant décidé de combattre leur handicap par le sport. En un seul mot : Respect.