Matthis Lebel plus haut que tout le monde pour un des rares essais à 0 passe de Toulouse [VIDEO]

Ce samedi, le Stade Toulousain a pris le meilleur sur le Racing 92 du côté de la Paris La Défense Arena, une semaine avant la finale de la Champions Cup.

Ce n'était pas la répétition que les Racingmen avaient imaginé face au Stade Toulousain avant la finale de la Champions Cup. Mais c'est un match qui comptera dans leur préparation. Laquelle a été perturbée par des cas de Covid-19. Cependant, les hommes de Laurent Travers ont tenu tête aux Toulousains malgré une entame de match ratée. Et c'est une leçon qu'ils devront retenir avant d'affronter Exeter du côté de Bristol le week-end prochain. Pourtant en supériorité numérique après le carton jaune de Meafou, les locaux ont encaissé un essai bête à zéro passe, une fois n'est pas coutume à Toulouse, de la part des visiteurs. Lebel a été le plus rapide pour se saisir sur cuir sur le renvoi de Ntamack suivant la pénalité de Machenaud. Parti devant le coup de pied à en croire le staff ciel et blanc, il a pris le meilleur sur deux défenseurs pour inscrire le premier essai du match. Crédit vidéo : TOP 14 - Officiel

Machenaud a été précieux face aux perches dans ce premier acte, mais le deuxième essai a aussi été l'oeuvre du Stade par Kolbe. Auteur de sa quatrième réalisation cette saison. Il a fallu attendre la fin du premier acte pour voir le Racing s'illustrer avec une très belle course de l'ancien Clermontois Donovan Taofifenua. Un essai qui a permis de réduire l'écart avant que Joseph donne enfin l'avantage aux locaux (21-17). Un avantage qui a été de courte durée puisque Holmes a lui aussi fait parler ses cannes quelques instants plus tard pour refaire passer Toulouse devant (21-24). Un score qui est longtemps resté inchangé. Finalement, c'est Ramos au pied qui a scellé la victoire pour le Stade.

Crédit vidéo : CANAL+ Sport