Les Blues poussés dans leurs derniers retranchements par une ''mud run'' épique [VIDEO]

Les Blues continuent de préparer la prochaine saison de Super Rugby. Cette semaine ils en ont chié lors d'une course dans la boue.

VIDEO. Super Rugby - La préparation exténuante des Auckland Blues dans les collines de Cornwall ParkPar le passé, les Blues d'Auckland nous ont habitués aux préparations relevées avant le Super Rugby. Cette année encore, ils n'ont pas dérogé à la règle. Vous pensiez que vos 10 tours de terrain estivaux étaient insurmontables ? Demandez aux Néo-Zélandais ce qu'ils ont pensé de cette "mur run", comprenez course dans la boue, que leur ont préparé les plongeurs de la marine néo-zélandaise. Tout a démarré gentiment par une course sous la pluie sur la plage boueuse juxtant la base navale de Devonport. Mais les choses se sont rapidement compliquées à mesure que leurs pieds se sont enfoncés dans la boue. Imaginez devoir avancer avec de la boue au-dessus des genoux. De quoi vous achever le plus endurant des joueurs. Certains ont pourtant mis un point d'honneur à terminer en courant. Crédit vidéo : The Blues

C'est une tradition chez les Blues comme le prouve cette vidéo de 2012.