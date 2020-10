Lebel, Kolbe, Ramos, les 3/4 toulousains à la fête face à Brive pour le bonus [VIDEO]

Ce samedi, le Stade Toulousain a conforté sa place de leader du Top 14 en allant s'imposer avec le bonus offensif sur la pelouse de Brive.

Deuxième succès de rang à l'extérieur pour le Stade Toulousain qui consolide sa place de leader du Top 14. Après sa victoire au Racing 92, les hommes de Mola ont enchaîné à Brive ce samedi. La conséquence d'une belle entame de match et plus globalement d'une première période où ils ont su faire la différence. Les Brivistes, accrocheurs, n'ont rien lâché, mais après l'essai de Kolbe dès la 5e minute, de Lebel en coin avec beaucoup de dextérité, et une troisième réalisation de Ramos suite à une superbe course d'Holmes. Il y avait déjà dix points d'écart puis treize. Pas de quoi assommer les Coujoux qui, le temps d'un essai par Buliruarua, ont fait perdre le bonus offensif aux visiteurs. Un bonus finalement sécurisé par deux réalisations en fin de partie par Holmes et Tekori.