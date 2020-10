Laissez tomber, LE sauvetage de touche de l’année nous vient tout droit de NRL [VIDEO]

Comme souvent, la NRL nous a offert ce week-end une action tout à fait improbable. Un régal pour les yeux.

En Europe, que ce week-end fut chargé en matière de rugby ! Alors que le XV de France remettait les gants face au Pays de Galles plus de 7 mois après son dernier match et que le Top 14 connaissait son premier doublon de la saison, l’Angleterre voyait Exeter réaliser le doublé coupe d’Europe/championnat en l’emportant 19 à 13 face aux Wasps, sous le déluge de Twickenham. Mais à l’autre bout du monde, chez le cousin treiziste, l’Australie était elle aussi attentive à la finale de son championnat, la NRL.

Dans une partie animée, ce sont les Melbourne Storm de Josh Addo-Carr qui se sont imposés 26 à 20 face aux Penrith Panthers, devant les 37 000 personnes sans masque venues garnir l’ANZ Stadium de Sydney. Mais malgré les essais, les controverses et la fin de rencontre folle des Panthers, c’est une action insolite qui a surtout retenue l’attention des réseaux sociaux.

On joue la 66e minute et le Storm mène déjà largement 26 à 6, quand les banlieusards de Sydney tentent le tout pour le tout pour revenir au score et cherchent une longue touche par leur botteur sur pénalité. Alors que la gonfle semble s’éterniser dans les airs et la touche trouvée sur les 20 mètres, c’est le moment choisi par Ryan Papenhuyzen pour entrer en scène et tenter le coup de folie du week-end. Tandis que tout le monde pense voir la touche marquée, l’arrière de 22 ans la sauve d’une claquette aérienne et spectaculaire parfaitement exécutée alors que la balle était sortie des limites verticales du terrain de deux bons mètres.

Mais était-il dans son bon droit? A XV, on sait selon les règles de World Rugby qu’il n’y a pas touche si "un joueur saute de l’intérieur de l’aire de jeu et dévie (ou attrape et renvoie) le ballon à l’intérieur de l’aire de jeu, avant de retomber en touche ou touche de but, que le ballon ait atteint ou non le plan de la ligne de touche". Ce qu’à fait le principal intéressé. Et à XIII? Et bien même chose, comme l’action parfaitement réalisée de Papenhuyzen pouvait le laisser à penser. "Le ballon n’est pas en touche si durant sa trajectoire il franchit la ligne de touche mais est rabattu par un joueur qui a pris appui dans le champ de jeu", relayait la Fédération Française de rugby à XIII l’an dernier.

Un numéro d’acrobate qui permettra d’ailleurs de donner une nouvelle munition à Vusilanu et consorts tout en évitant une possession dangereuse pour les hommes de Penrith dans leur camp, eux qui se faisaient de plus en plus menaçants après une première mi-temps compliquée.

Pour l’anecdote, "Papi", auteur d’un essai, a également été élu meilleur joueur de la finale. Et il y a fort à parier que son sauvetage de l’année ait pesé dans la balance.