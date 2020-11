Le meilleur et le pire du rugby amateur compilés pour vous régaler [VIDEO]

En attendant la reprise des matchs chez les amateurs, régalez-vous devant cette compilation de moments insolites.

Confinement oblige, le rugby amateur est totalement à l'arrêt. La Fédération française de rugby a décidé de suspendre tous ses championnats, et même la Nationale, jusqu'en 2021 et même d'annuler les phases finales pour terminer la saison dans les temps. Les entraînements pourraient reprendre à la fin du confinement en décembre. En attendant le retour des compétitions, on vous propose une compilation du meilleur mais surtout du pire du rugby amateur. Avec des ratés, des percussions, des scènes insolites dans les vestiaires comme sur le pré, il y a de tout pour vous régaler.

Crédit vidéo : BEST OF CULTES

Et comme on est sympa, c'est double ration ce week-end. Crédit vidéo : BEST OF CULTES