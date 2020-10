Il y a 10 ans, Sonny Bill Williams et le RCT s'inclinaient à Marseille face à Cardiff [VIDEO]

Toulon jouera vendredi soir à Aix-en-Provence sa troisième finale de Challenge Cup. En 2010, les Varois s'étaient inclinés à Marseille contre Cardiff.

La mayonnaise serait-elle enfin en train de prendre à Toulon ?Ce vendredi, le Rugby Club toulonnais va jouer sa troisième finale de Challenge Cup face à Bristol à Aix-en-Provence devant 1000 supporters seulement. Lors de ces deux premières finales, en 2010 puis en 2012, le RCT avait été défait par Cardiff et Biarritz. Il y avait pourtant dans les rangs varois des joueurs bien connus de la planète ovale : Jonny Wilkinson, Tana Umaga, Joe van Niekerk ou encore Sonny Bill Williams pour ne citer qu'eux. Malgré tout, Toulon a échoué à deux reprises lors de ces deux campagnes. Il y a dix ans, c'est Cardiff qui s'était dressé devant les hommes de Philippe Saint-André. Avec du beau monde dans les rangs des Blues comme les futurs toulonnais Halfpenny et Jenkins, Roberts et Sam Warburton.

A l'époque déjà, les Toulonnais évoluaient presque à domicile puisque le match avait eu lieu à Marseille. Le stade Vélodrome et ses 48 990 supporters avait rugi de plaisir lors du premier essai inscrit par SBW avant la mi-temps suite à mouvement initié sur les 22 mètres. Si bien qu'à la pause, Toulon menait de sept points après des pénalités de part et d'autre (6-13). Les hommes de PSA semblaient avoir le match en main... jusqu'à la sortie prématurée de Wilko, touché au dos après un coup de pied manqué. Quelques minutes plus tard et un ballon mal négocié par May, Roberts marquait le premier essai des Gallois, qui égalisaient. La rencontre était relancée et le dernier match d'Umaga à Toulon allait basculer dans le second acte. Toulon pourrait à nouveau entrer dans l'histoire en remportant la Challenge CupOn rappelera que le RCT avait joué pas moins de 100 minutes contre Clermont en demi-finale du Top 14 une semaine plus tôt. Une dépense d'énergie qui avait pesé lorsque les Gallois avaient enchaîné les temps de jeu après la 60e. Une longue séquence qui avait débouché sur l'essai d'Halfpenny en coin. A ce moment-là, les Blues menaient 21 à 16 et le coup de grâce allait être donné par Davies à la 68e. Toulon ne parviendra pas à refaire son retard à temps, Sourice marquant à seulement deux minutes de la sirène (28-21). Coaching tardif, fatigue, le RCT avait manqué sa première occasion de remporter un titre européen.