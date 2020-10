Toulon pourrait à nouveau entrer dans l'histoire en remportant la Challenge Cup

Découvrez les principaux chiffres à connaître avant la finale de la Challenge Cup entre Toulon et Bristol.

Bristol, une machine offensive

Pour vous donner une idée de la tâche qui attend les Toulonnais ce vendredi en finale de la Challenge Cup, sachez que Bristol "affiche les meilleures moyennes de ballons joués à la main (150), de mètres parcourus (562), de franchissements (18,3), de défenseurs battus (32,9), de passes (223) et de passes au contact (12,3) en Challenge Cup cette saison", nous explique l'EPCR. Alors oui, les Bears, compte un voire deux matchs de plus que les autres formations à l'instar des autres demi-finalistes comme Toulon. Mais il est impressionnant de voir qu'ils dominent la plupart des catégories en attaque, comme en défense. Comparons maintenant certaines stats des deux finalistes qui ne se sont pas rencontrés depuis la phase de poules 2008/2009. A l'époque, les Bears avaient remporté les deux confrontations.

Côté joueur, Luke Morahan a réalisé plus de franchissements (21) et parcouru plus de mètres (499) que tout autre joueur. Mais attention à Gabin Villière. Celui qui pourrait rejoindre Marcoussis a été brillant dans cette compétition. Il a parcouru 329 mètres et joué 24 ballons à la main. "Sa moyenne de 13,7 mètres est la meilleure parmi les joueurs ayant joué au moins 15 ballons à la main", décrypte l'EPCR. Avec 8 turnovers, il domine les 3/4 dans cette catégorie.

Deux grosses défenses

1,3

le RCT a remporté tous ses matchs. Si les Toulonnais gagnent la finale, ils seront à 9 sur 9 comme Bristol et Toulon ont concédé seulement 1,3 essai en moyenne par match. C'est, moins que toute autre équipe. Ce n'est donc pas une surprise si ces deux formations sont invaincues cette saison. Notez que Bristol a concédé un nul tandis queSi les Toulonnais gagnent la finale, ils seront à 9 sur 9 comme Clermont l'an passé.

avec 1055 réussis contre 1001 pour Toulon, 3e dans cette catégorie. Avec 84 plaquages , le talonneur des Bears Harry Thacker est classé deuxième dans ce domaine. A la sixième place, on trouve un Toulonnais, Swan Rebbadj , avec 65 plaquages au compteur. Collectivement, les Anglais dominent tout le mondecontre 1001 pour Toulon, 3e dans cette catégorie.

88% Cependant, avec 88 % de réussite au plaquage, Toulon montre que son rideau défensif est également très solide.

Toulon à un match d'une nouvelle consécration

Toulon devra donc sortir une très grosse défense mais aussi être productif en attaque s'ils veulent à nouveau entrer dans l'histoire. En effet, le RCT pourrait devenir le premier club tricolore vainqueur à la fois de la Challenge Cup et de la Champions Cup. Trois clubs anglais ont déjà réussi : Wasps, Bath et Saints, et un Irlandais, Leinster. Cependant, les stats ne sont pas en faveur du Rugby Club toulonnais face à une formation de Premiership. En effet, ce sera la neuvième finale franco-anglaise de Challenge Cup avec cinq victoires pour les sujets de Sa Majesté. On se souvient également que Toulon a perdu ses deux premières finales dans cette compétition face aux Cardiff Blues en 2010 et face au Biarritz Olympique en 2012. Jamais deux sans trois ?