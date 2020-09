Il monte en pointe pour coller une énorme planche... mais laisse sa cheville sur le pré [VIDEO]

Un joueur amateur n'a pas connu l'heure de gloire qu'il espérait après une pénalité manquée de son ouvreur.

En raison de la pandémie de Covid-19, professionnels et amateurs ont passé de longs mois sans pouvoir jouer au rugby. Contraints de devoir seulement s'entraîner à la maison sans pouvoir faire la moindre passe, se chauffer les épaules en mêlée ou coller un petit plaquage. On peut donc comprendre qu'au moment de rejouer face à une vraie opposition, certains joueurs connaissent quelques ratés. On a vu en Top 14 que certaines formations avaient du mal à se faire aux nouvelles règles dans les rucks. Trop plein d'envie, manque de maitrise, ce joueur amateur en a aussi fait les frais sur une pénalité de son ouvreur. Décidé à monter en pointe en cas d'échec pour souffler le cuir au nez et à la barbe des adversaires, il a ciblé un joueur. Mais ce dernier a parfaitement géré malgré la pression en déposant le défenseur sur les appuis. Au lieu de coller une belle planche, ce dernier a laissé sa cheville sur la pelouse. Une leçon durement apprise.