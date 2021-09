France 2023. Les USA se rapprochent des Bleus et des Blacks en battant le Canada

Les USA ont dominé le Canada et continuent de croire à une qualification pour la Coupe du monde 2023. Ils vont affronter l'Uruguay.

Moins de deux ans nous séparent désormais de la Coupe du monde en France 2023. On ne connait cependant pas encore toutes les équipes qualifiées. Au sein de la poule A, les Bleus attendent de connaître tous leurs adversaires. Bien que le match d'ouverture face aux All Blacks attirent tous les regards, les Tricolores savent que chaque match doit être joué sérieusement. Aussi bien celui face à l'Italie que celui face à la meilleure nation américaine. Ce pourrait bien être les USA. A moins que l'Uruguay, en vue au Japon, ne s'invite dans la poule des Français et des Néo-Zélandais.



Les Eagles joueront contre Los Teros les 2 et 9 octobre dans une série de matchs à domicile et à l'extérieur. Les Américains ont gagné le droit de se battre pour la place d’Amérique 1 en dominant le Canada. Ils avaient pourtant perdu le match aller 34-21. Mais ils ont rectifié le tir à l'Infinity Park dans le Colorado samedi 11 septembre avbec une une victoire par 38 à 16 avec six essais inscrits. Ils remportent donc la série 59 à 50. Le Canada peut encore espérer se qualifier pour la France en tant qu'Amériques 2 et être reversé dans la poule D avec l'Angleterre et l'Argentine. Mais ça passera par match face au Chili, dont le vainqueur sera opposé au perdant de la rencontre Amériques 1 entre les États-Unis et Los Teros.