Face à Toulon, le Stade Français jouera avec un maillot unique en hommage à Christophe Dominici

L'émotion sera une nouvelle fois au rendez-vous ce dimanche après le décès de Christophe Dominici lors que le Stade Français et Toulon s'affronteront.

Ce dimanche, le Stade Français recevra Toulon en clôture de la 11e journée de Top 14. Un match forcément particulier pour ces deux formations qui ont eu la chance de voir évoluer Christophe Dominici. L'ailier tricolore avait rejoint Paris en provenance de Toulon avant d'y remporter plusieurs titres. Les deux réfléchissent d'ailleurs à créer un trophée en son honneur qui serait remis en jeu lors de chaque affrontement. Une manière d'entretenir dans le temps, le souvenir et la mémoire de cet homme et joueur exceptionnel, annonçait le communiqué officiel. Avant la création de ce trophée, et suite aux différents hommages rendus la semaine dernière suite à sa disparition soudaine, Paris a décidé d'honorer une nouvelle fois la mémoire de Domi. Face au RCT, les Parisiens joueront avec un maillot rose pâle "en référence à son dernier match sous nos couleurs." Nul doute que les joueurs du Stade Français auront à coeur de faire un gros match.