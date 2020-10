Et Max Malins crucifia les rêves toulonnais d'une accélération dévastatrice [VIDEO]

Toulon s'est incliné en finale de la Challenge Cup ce vendredi face à Bristol à Aix-en-Provence. Les Bears ont inscrit deux essais par Randall et Malins.

Jamais deux sans trois. Toulon aurait aimé que l'adage ne se réalise pas ce vendredi soir à Aix-en-Provence. Mais c'est bien Bristol qui a remporté la finale de la Challenge Cup 2019/2020 sur la pelouse de Maurice David. Plus percutants, plus réalistes, à l'image de cet essai dès le coup d'envoi de Harry Randall après seulement 15 secondes, ce qui est un record dans cette compétition. Les Anglais ont décroché leur premier titre européen. Le RCT en possède déjà trois en Champions Cup mais la Challenge Cup continue de se refuser aux Varois, défait en 2010, 2012 et donc en 2020.



Pourtant, les hommes de Patrice Collazo n'ont pas baissé la tête après cette fulgurance où un ancien de la maison, Semi Radradra, a joué un rôle décisif. D'une bonne défense au milieu de terrain a découlé l'essai de Bryce Heem après une course de Toeava. Ensuite, on a assisté un duel de buteurs sans que la rencontre ne soit hachée par les fautes. Il y a eu de rythme et de l'engagement. Parfois trop, si bien que Louis Carbonel a glissé quatre pénalités (20e, 36e, 39e, 52e) et permis aux siens de prendre six longueurs d'avance avant l'heure de jeu (13-19). Cependant en face, lé néo-sélectionné Callum Sheedy a été encore plus précis. Ses six coups de pied (3e, 47e, 55e, 58e, 74e, 78e) ont été décisifs dans cette partie pour assommer les Toulonnais et récompenser les efforts de ses coéquipiers, notamment devant.



Mais le véritable coup de marteau, c'est Max Malins qui l'a assené au pire moment. On joue la 59e et les deux formations sont à dos à dos, 19 partout. La défense a repoussé un assaut anglais et le ballon atterri dans les mains de l'arrière dans la zone des 10 m. Il n'y a pas vraiment de décalage mais le danger est quand même présent puisque Malins à Radradra à ses côtés. Mais il n'en pas eu besoin. D'un coup de reins, il a explosé dans l'intervalle et déposé Duncan Paia'aua. Déployant ses longs compas, il n'a laissé aucune chance aux autres défenseurs. Ces sept points de retard, les Toulonnais auraient pu les rattraper, mais ils ont fini par se désunir en fin de partie tandis que les Anglais sentaient le titre se rapprocher.