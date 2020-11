D'un appui ultra solide, Sevu Reece a renvoyé Marika Koroibete dans les vestiaires [VIDEO]

Marika Koroibete a été des artisans de la victoire des Wallabies sur les All Blacks. Mais sur cette action, il a été enrhumé comme jamais par Reece.

Dominateurs jusqu'à présent dans le cadre de la Bledisloe Cup, les All Blacks ont été battus lors de la première journée du Rugby Championship par les Wallabies. Ces derniers ont montré énormément d'envie pour laver l'affront de la défaite historique subie une semaine plus tôt. L'homme du match côté australien a sans nul doute été Marika Koroibete. L'ailier a été des tous les combats et n'a pas lésiné sur les efforts défensifs. Et ce, dès l'entame du match. Les hommes de Dave Rennie savaient qu'ils ne pouvaient pas commencer ce match comme le précédent en encaissant trop de point rapidement. Ainsi, dès la 8e minute, et alors que les Blacks étaient à l'attaque, on a vu Koroibete monter pour dézinguer son vis-à-vis Sevu Reece. Mais le joueur des Crusaders a très bien anticipé. D'un appui, il a effacé l'ancien treiziste et mis son équipe dans l'avancée. Au bout de l'action, l'essai de Rieko Ioane.