Difficile de ne pas croire que le ballon n'était pas téléguidé sur cette passe au pied [VIDEO]

L'ouvreur des Lions et des Springboks Elton Jantjies a régalé d'une passe au pied face aux Sharks en Super Rugby. A croire que le ballon était téléguidé.

Les Springboks participeront-ils au Rugby Championship ? L'Australie doit accueillir la compétition et le calendrier est bouclée. Cependant, la fédération sud-africaine a fait savoir qu'une "décision finale ne sera probablement finalisée qu'au début de la semaine prochaine, une fois que ces clarifications auront été évaluées en interne et avec les partenaires SANZAAR de SA Rugby." Il faut dire que le gouvernement vient tout juste de lever l'interdiction pour les sélections sportives de jouer à l'étranger. La question est donc de savoir si les champions du monde seront suffisamment préparés. Avant le lancement du Super Rugby Unlocked cette semaine, les Sud-africains n'avaient plus joué depuis mars dernier.



Les Australiens et les Néo-zélandais avaient lancé leur version du Super Rugby bien plus tôt. Ils sont donc sur le pont depuis des semaines. Cependant, Elton Jantjies a montré ce vendredi face aux Sharks qu'il n'avait peut-être pas besoin d'un mois de préparation avant de jouer au niveau international. On joue la 51e, les Lions sont menés de 10 points mais ils ont à quelques mètres de l'en-but et obtienne une pénalité. Au lieu de prendre les points, Jantjies surprend la défense en jouant rapidement le coup au pied (à partir de 2min23). Comme téléguidé, le ballon est redescendu à l'endroit précis où l'ouvreur le voulait pour l'essai de l'ailier Ulengo. Insuffisant cependant pour l'emporter.