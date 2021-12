CHAMPIONS CUP. VIDEO. Castres repart du Munster avec le bonus défensif !

Face à un Munster en sous régime, Castres fait bonne figure, mais ne repart qu’avec un bonus défensif.

Il y avait moyen de faire plus. C’est sûrement ce que vous vous êtes dit en éteignant votre télévision ce samedi 18 décembre. Du Tarn vers Limerick, on promettait aux Castrais l’enfer de Thomond Park. Finalement, il n’en fût rien. La première mi-temps à surtout vu le buteur irlandais Ben Healey enquiller les quelques points de son équipe. Avant la rentrée aux vestiaires, Urdapilleta offrait quant à lui les premiers points castrais à son équipe. À la pause, on sentait que la physionomie du match aurait permis un résultat. Pour cela, il fallait commencer fort pour les Tarnais. Peu de temps avant la pause, un essai avait été annulé en faveur du Munster pour en avant de De Allende. Des points qui auraient permis aux Irlandais de prendre le large.

[ARBITRAGE] Champions Cup. La fin de match tendue entre Castres et les Harlequins analysée

Un redémarrage manqué puisque les coéquipiers de Thomas Combezou encaisse un essai tout en puissance de Jack O’Donoghue. Le numéro 8 castrais file dans la zone de marque avec deux tarnais sur le dos. Malgré une suspicion de perte de contrôle de la balle au moment d’aplatir, l’arbitre valide l’action. Une séquence qui a fait débat du côté des supporters.

Les satisfactions de ce match :

- Simon Meka

- Donner du temps de jeu à certains



Les - :

- Notre envie ?

- L'essai imaginaire accordé (alors qu'il disait non au début)

- Kockott on en parle ?#MUNvCO — Team Castres (@TeamCastres) December 18, 2021

À la fin de la rencontre, Castres inscrit néanmoins un essai qui leur permet d’espérer une victoire à quelques minutes du terme. Et c’est alors qu’une situation des plus étranges se déroule. Durant ses quelque temps de jeu restant, le CO joue la montre et botte en touche au coup de sifflet final. Rien, aucune tentative d’ultime essai salvateur qui aurait permis aux Castrais de frapper un grand coup dans cette Champions Cup. Une décision qui a fait bondir plusieurs internautes anglophones. Le média RugbyInsideLine a réagi ainsi sur Twitter : “Castres est à un essai de pouvoir gagner à L'EXTÉRIEUR au Munster, mais ils se retournent et bottent le ballon pour le point de bonus défensif. Dur d'y croire, de quoi avons-nous été témoins ?” VIDEO. CHAMPIONS CUP. Daniel OKeke, le dernier minot du Munster dont le CO devra se méfier