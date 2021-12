PRONOSTICS. Champions Cup. Avec une cote à 20, Castres va-t-il déjouer les pronostics face au Munster ?

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax. Malgré les matchs annulés et les reports, il y a de très belles affiches ce week-end.

Le Munster et Castres ne connaissent plutôt bien. Ces dernières années, Irlandais et Français ont croisé le fer à plusieurs reprises en Coupe d'Europe. Lors de la première journée, le Munster est allé s'imposer chez les Wasps tandis que le CO a perdu de peu à la maison face aux Harlequins. Ce déplacement ne sera pas une mince affaire pour les Castrais. Mais s'ils veulent conserver une chance de se qualifier pour les phases finales, cela passe par une performance sur la pelouse des Munstermen. De là à imaginer une victoire, c'est une autre histoire. CHAMPIONS CUP. Le Munster, un adversaire bien connu des Castrais ces dernières années

Le pari sûr : essai de K. Earls ou A. Conway, cote à 1,08.



Le pari audacieux : succès du CO, cote à 20.



Toulon vs Zebre (vendredi à 21h)

Ça passe totalement inaperçu mais Cheslin Kolbe va faire ses débuts sous le maillot du RCT ce vendrediPlusieurs semaines après l'annonce de son transfert record à Toulon, le Sud-Africain Cheslin Kolbe va enfin faire ses grands débuts sous le maillot du RCT. Le champion du monde sera la grande attraction de cette rencontre face à la formation italienne. Ce sera le match parfait pour lui afin de prendre des repères au sein de sa nouvelle formation. On saura également s'il a bien récupéré après sa blessure au genou. On sait les supporters toulonnais exigeants. Lui laisseront-ils le temps de s'adapter ?

Le pari sûr : victoire de Toulon et moins de 49,5 inscrit, cote à 1,80.

Le pari audacieux : triplé de Kolbe ? Cote à 8,50.



Après un passage à vide, les Grenoblois ont enclenché une belle série en s'imposant face à Narbonne. Ce vendredi soir, ils ont l'occasion de prendre à nouveau des points face à l'autre promu dans un derby qui devrait ravir les supporters. Les Isérois sont en pleine confiance après leur victoire au Stade des Alpes face au leader montois. Ils restent également sur un bon match nul sur la pelouse de Montauban. Désormais dixièmes, ils pourraient se rapprocher des places qualificatives, eux qui flirtaient il y a peu avec la zone rouge. Une zone où se trouve actuellement les Bressans.



Le pari sûr : triple chance marqueur d'essais : T. Nagusa ou C. Erasmus ou K. Qadiri, cote à 1,20.



Le pari audacieux : match nul, cote à 14,50.



