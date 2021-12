[ARBITRAGE] Champions Cup. La fin de match tendue entre Castres et les Harlequins analysée

Retour sur la fin du match de Champions Cup entre Castres et les Harlequins qui a vu les Anglais l'emporter après une ultime pénalité sifflée contre le CO.

VIDEO. CHAMPIONS CUP. Combezou dérape complet et dézingue l’arbitre en interview d’après-matchAu sortir du match de Champions Cup entre Castres et les Harlequins, c'est un Thomas Combezou colère qui s'est présenté au micro de beIn Sport. Interrogé sur la fin de la partie qui a vu les Anglais obtenir une pénalité alors que les locaux étaient à l'attaque, il a estimé que c'est le CO qui aurait dû être récompensé d'un coup de sifflet de l'arbitre pour une faute du numéro 6. Avant que l'officiel ne siffle la fin de la rencontre, Combezou a tenté de se faire entendre, en vain. L'homme en charge de la partie a semble-t-il estimé que le joueur des Quins avait tout fait pour se sortir du ruck. Un avis que partage notre arbitre maison, Dédé Puiledébut : "Le plaqueur fait tout pour sortir. Je comprends le tri."

Qu'en est-il de l'action qui a mené à la pénalité envers les Castrais ?