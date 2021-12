VIDEO. CHAMPIONS CUP. Daniel OKeke, le dernier minot du Munster dont le CO devra se méfier

Titulaire pour la première fois avec l'équipe première du Munster la semaine dernière, le jeune numéro 8 Okeke a impressionné. Regardez plutôt sa charge !

Vous le verrez, la vidéo d'introduction qui suit est plutôt pas mal pour montrer tout le potentiel de Daniel Okeke. Daniel qui ? Oui, Okeke, la dernière trouvaille du Munster, 19 ans à peine et 1 seul petit match professionnel dans les jambes. Mais pas n'importe lequel, puisque celui-ci s'est joué la semaine dernière et en coupe d'Europe sur la pelouse des Wasps s'il vous plaît, le jeune numéro 8 profitant de l'absence de Coombes et O'Donoghue pour débuter dans LA compétition phare pour la province basée à Limerick.

CHAMPIONS CUP. Le Munster, un adversaire bien connu des Castrais ces dernières années

Unanimement reconnu par la presse irlandaise comme l'un des joueurs de la rencontre, ce beau bébé (1m88 pour 110kg) a surtout impressionné sur l'une de ses prises de balle en seconde période. Sur un coup d'envoi récupéré dans ses 22 mètres, le jeune homme d'origine nigériane casse un, puis deux plaquages (dont celui de l'ancien All Black Toomaga-Allen, excusez du peu) avant de franchir et de n'être arrêté que peu après la ligne médiane, après avoir échappé à un 3ème plaquage. Les images confirmant ce qui se disait de lui de l'Académie du Munster : à savoir que chez les jeunes, Okeke est un vrai char d'assaut grâce à sa puissance. Voilà un joueur de moins à découvrir pour les Castrais, qui risquent de croiser sa route en coupe d'Europe cette saison...