Boudjellal recadre Jalibert : ''Dumora est champion de France, toi, tu l’es virtuellement l’année dernière''

L'ancien président de Toulon Mourad Boudjellal a tenu à rappeler à l'ouvreur de l'UBB Matthieu Jalibert qu'il devait respect Julien Dumora.

Matthieu Jalibert sera sans doute l'ouvreur du XV de France ce dimanche face à l'Écosse lors de la deuxième journée de la Coupe d'automne des nations. Le Bordelais va profiter de la blessure du Toulousain Romain Ntamack pour se montrer sous son meilleur jour et grappiller quelques points auprès du sélectionneur et des supporters. Lui qui a sans doute perdu un peu de crédit chez certains fans après son geste envers l'arrière de Castres suite à la victoire de l'UBB à la dernière minute le week-end dernier. Ses excuses à l'issue de la rencontre envers le Tarnais n'ont pas vraiment convaincu.



Son attitude a été vue comme un manque de respect par beaucoup et notamment pas l'ancien boss de Toulon Mourad Boudjellal. S'il n'est plus officiellement dans le rugby français, il garde toujours un oeil sur l'actualité de l'ovalie dans le cadre de son émission "Mourad de Toulon" pour Eurosport. Il n'a pas manqué de commenté le geste de Jalibert en lui rappelant que Dumora méritait du respect car lui était au moins champion de France contrairement au jeune Bordelais.

Ntamack blessé : mauvaise nouvelle pour l’équipe de France. C’est Matthieu Jalibert qui va le remplacer. Ce même Matthieu Jalibert qui est au cœur d’une polémique ce week-end. Lors du match Castres/Bordeaux, à la dernière minute sur la victoire de Bordeaux sur un essai il est rentré sur le terrain et a poussé Julien Dumora. Matthieu Jalibert, je voulais te dire que tu es un très grand joueur, un très grand numéro 10, y a pas photo. Mais que Julien Dumora mérite un peu de respect parce que lui est champion de France. Toi, tu l’es virtuellement l’année dernière, mais pas en vrai. C'était juste virtuel. En attendant, tu n’as pas de palmarès. Donc tu peux au moins le respecter car il est champion de France. Et toi, on ne sait pas si tu le seras un jour. Je te le souhaite.