VIDEO. Bituniyata souhaite la bienvenue au jeune Lafon en Top 14 avec un tampon de l'espace !

Setareki Bituniyata a infligé une énorme cartouche au Rochelais Mathis Lafon pour son 1er match de Top 14. Derrière, le CAB a failli marquer en contre.

Mardi en fin de journée, dans l'anonymat général, le CA Brive recevait une équipe de La Rochelle très rajeunie pour le compte d'un match en retard. Allons droit au but : ce n'était pas la partie de l'année et au bout du bout, les Corréziens se sont imposés 24 à 12 et 3 essais à 0. Bonus offensif en poche et mission accomplie pour les locaux, rien d'autre à signaler. À l'exception près que les jeunes maritimes se sont fièrement battus alors que quasiment l'ensemble de la ligne de 3/4 faisait ses débuts en professionnel.

D'ailleurs, au milieu d'eux, l'habituel centre des Espoirs Mathis Lafon (22 ans) a eu droit à un baptême du feu en première période. Sur une inversion amorcée par Plisson, il était servi en second receveur... sauf que le solide Setareki Bituniyata (1m90 pour 112kg) a coupé les extérieurs comme un dératé. OUTCH ! Sur l'action, le Fidjien a infligé une cartouche de folie au petit novice, à tel point que le ballon a explosé sur le contact ! En suivant, l'ailier de Brive ramassait la gonfle et, lucide, servait Julien Blanc pour amorcer une contre attaque. Pour un essai de 80 mètres ? Hum, pas vraiment. Gêné par son choix de repiquer intérieur face au dernier défenseur et une pelouse humide, le demi de mêlée supersonique s'est pris les pieds dans le tapis, avant de distiller un jeu au pied mal dosé pour Muller. Dommage. En plus de voir l'un des tampons de l'année, on avait cru un instant que Blanc serait capable d'inscrire sur les cannes l'un des exploits personnels de la saison...