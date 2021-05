Top 14. Après la victoire de Brive, Hirèche félicite la jeunesse rochelaise [VIDÉO]

Brive s'est imposé devant une une équipe rochelaise qui n'a pas lâché. Saïd Hirèche a tenu à les féliciter.

Ce mardi soir, les amateurs de rugby ont pu assister à un match en retard de Top 14 : Brive vs La Rochelle. L'occasion pour Jono Gibbes de lancer des jeunes espoirs dans le grand bain. Si les Brivistes se sont imposés grâce notamment à leurs avants dont le numéro 8 Kitione Kamikamica, la jeune garde rochelaise n'a pas mâché une seconde face aux assauts des Corréziens. Brive s'impose avec le bonus offensif sur le score de 24 à 12 et s'éloigne de la 13e place avec 10 points d'avance avant d'affronter le LOU, Castres et le Racing 92. Trois matchs décisifs pour la qualification de ces derniers. Les Rochelais restent eux à la deuxième place devant le Racing 92. Mais cette place qualificative pour les demies sera bataillée jusqu'au bout par les coéquipiers de Finn Russell.

Malgré la victoire de son équipe, Saïd Hirèche, capitaine emblématique du club et homme au coeur aussi gros que son investissement, a eu des mots doux pour la jeunesse rochelaise. En interview d'après-match, il félicite ceux qui ont donné du fil à retordre à son équipe : "Franchement, je pense que tout le monde sera fier d’eux à La Rochelle".