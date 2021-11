ANGLETERRE. VIDEO. Non, Tommaso Allan n'est en fait pas si mauvais

Les Saracens ont remporté le derby Londonien (22-29) face au champion en titre les Harlequins, et s'adjugent la deuxième place du classement.

Malgré les absences des internationaux anglais, se préparant pour les tests d'automne, le choc de la 7ème journée de Premiership a tenu ses promesses entre les Harlequins et les Saracens au Stoop Twickenham. Avec 3 essais inscrits durant le premier acte, les Quins n'ont pas su tenir la distance et ont vu les hommes de Mark McCall revenir irrémédiablement au score, pour ne plus jamais lâcher le match.

Tout avait bien commencé pour les locaux avec un essai dès l'entame de match par l'intermédiaire du seconde ligne Tizard, achevant une incursion de son équipe dans les 22 adverses en force (3'). Tout de même dès le renvoi, les Quins se mettaient à la faute et Lozowski ne se laissait pas prier pour ouvrir le score de son équipe. Cette indiscipline suivra les coéquipiers de Danny Care pendant 80 minutes, permettant aux Saracens de garder le contact. Les Harlequins, privés de leur ouvreur prodige Marcus Smith, retenu en sélection, pouvaient compter sur la présence de l'italien Tommaso Allan ainsi que de Will Edwards (Allan sorti sur blessure dès la 22' minute), tout les deux auteurs de deux gestes de grande classe qui ont amené chacun un essai à leur équipe (14' et 33').

En tête de 10 points à la pause (19-9), les champions d'Angleterre perdront le contrôle du match dès l'entame de deuxième mi-temps, avec un essai de Dom Morris servi en bout de ligne (41ème), puis céderont dans le dernier quart d'heure avec deux pénalités de Lozowski suivis d'un essai de Jackson Wray, qui scellera le score à 22-29. Encore une grosse performance de la part des Saracens, bien aidés par l'indiscipline de leur voisin, mais terriblement efficaces dans ce match. Eux et Leicester continuent d'impressionner de l'autre côté de la Manche.