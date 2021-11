RUGBY. Louis, le fils de la légende australienne Michael Lynagh, avec le XV de la Rose !

Louis Lynagh, a été appelé par Eddie Jones pour préparer le match face au Tonga qui aura lieu samedi à Twickenham.

Le 2 novembre 1991, Michael Lynagh, numéro 10 de l'équipe d'Australie, offrait le premier titre de champion du monde à son pays par l'intermédiaire de ses coups de pied de pénalités, au dépend de l'équipe hôte de la compétition, l'Angleterre à Twickenham (6-12). Lynagh était considéré à partir de ce moment comme une légende du rugby à XV en Australie. 30 ans plus tard presque jour pour jour, son fils Louis, est en passe de devenir international... avec le XV de la Rose. Une sélection empêcherait définitivement l'Australie de le voir émerger sous la tunique or et vert.

On vous avait déjà présenté Louis Lynagh et sa folle fin de saison avec les Harlequins, avec qui il a remporté le titre de champion d'Angleterre face à Exeter en finale. Sur la lancée de ces performances, l'arrière/ailier continue d'impressionner en ce début de saison, avec déjà 5 essais inscrits pour 6 matchs disputés. Viennent compléter 9 défenseurs battus et 6 franchissements à mettre sous son actif, pour une moyenne de 10 mètres parcourus balle en main par course. De quoi être rappelé par Eddie Jones pour préparer le match face aux Tonga de ce samedi. Il pourrait être sélectionné dès ce match pour définitivement représenter l'Angleterre au niveau international, et ainsi avorter toute spéculation sur une éventuelle sélection avec l'Australie.

Des rumeurs avaient émergé côté australien, suite à la blessure de Reece Hodge face au Japon, où en conséquence il manquait un joueur au poste d'ailier/arrière. C'est finalement Kurtley Beale qui a été appelé pour jouer la tournée en renfort pour pallier ce manque dans l'effectif de Dave Rennie. Signe peut-être que les Australiens prenaient acte de la sélection à venir de Louis Lynagh avec le XV de la Rose.