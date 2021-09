RUGBY. La Rose plutôt que les Wallabies pour la pépite Louis Lynagh, fils d'une légende australienne

Louis Lynagh, fils de l’ancien l'ouvreur de l'Australie, Michael Lynagh, a été convoqué par Eddie Jones pour préparer la tournée de novembre.

Ce mardi, le sélectionneur anglais Eddie Jones a annoncé la liste des 45 joueurs qui prépareront la tournée de novembre. Cette liste est marquée notamment par de grands absents tels que les frères Vunipola. Mais aussi par la présence de 8 novices, parmi eux, le jeune ailier ou arrière Louis Lynagh. RUGBY. Eddie Jones et l'Angleterre ? C'est bientôt terminé !L’année dernière le rugby anglais a été marquée par la victoire des Harlequins en Premiership. Les Quins qui ont réalisé un parcours totalement dingue. En demi-finale, après avoir été mené 28-0, ils sont parvenus à s’imposer 43-36 après une folle remontée. En finale, alors qu’ils menaient 26-12 en début de seconde mi-temps, après une fin de match complétement folle, les Quins se sont finalement imposé 40-38. Parmi les grands artisans de cette victoire, il y en a un qu'on n'avait pas vu venir : Louis Lynagh. Le jeune ailier a apporté sa pierre à l’édifice de la plus belle des manières avec un essai en demi-finale et un doublé en finale. Lui que personne ne connaissait il y a un an de cela, est maintenant champion d’Angleterre et fait partie de la liste d’Eddie Jones pour la prochaine tournée du XV de la rose.

Le rugby, une histoire de famille chez les Lynagh

Le nom Lynagh n’est pas connu que depuis les récentes envolées de Louis. En effet, son père n’est autre que l’ancien demi d’ouverture de l’équipe d’Australie, Michael Lynagh. Ce dernier a évolué avec l’Australie par 72 fois entre 1984 et 1995. Il sera sacré champion du monde avec les Wallabies en 1991 et deviendra le premier joueur a marqué 500 points sur la scène internationale. Louis quant à lui, est né à Trévise en Italie le 3 décembre 2000. Il a cependant effectué ses classes en Angleterre et intégré les Harlequins a l’âge de 13 ans. Ses belles prestations lui ont ensuite permis d’être sélectionné dans les équipes d’Angleterre U16, U18 et U19. En revanche il ne participera pas aux compétitions avec la sélection des moins de 20 ans. Avec un père australien, il avait la possibilité de jouer avec les Wallabies ou bien l’Angleterre. Mais avec la récente liste dévoilée par Jones, on doute que Louis Lynagh soit intéressé par la sélection australienne. Le frère de Louis, Tom Lynagh; qui a à peine 17 ans, semble plus parti pour suivre les traces de son père. En effet, en plus de jouer demi d'ouverture, ce dernier vient de signer un contrat avec Queensland Reds jusqu’en 2023.

2020-2021, l’année de l’éclosion pour Louis

En 2019-2020, Louis Lynagh n'avait pu participer qu'à la 22e rencontre de Premiership. Il n’était cependant entré en jeu que deux minutes. La saison 2020-2021 va a permis de montrer tout son talent au monde rugby. Sa première apparition avec les Quins mettra un peu de temps à arriver puisque qu’il disputera son premier match de la saison le 26 décembre 2020, à l’occasion de la 4e journée contre les Bristol Bears. Il sera titulaire pour son premier match. Par la suite il jouera 9 matchs de saison régulière pour 7 titularisations. Sa capacité à bien lire le rugby et ses grosses performances défensives ont suffi pour convaincre ses entraineurs de le titulariser en demi-finale. C’est au moment des phases finales que le jeune ailier des Quins a pu éclabousser le rugby anglais de son talent. Tout d’abord en demi-finale, où il inscrira son essai ô combien important durant les prolongations. Puis il sera un des héros de la finale, en inscrivant son doublé salvateur, qui permettra à son équipe de repasser devant et de s’imposer dans cette finale complétement folle.

Bien-sur les Harlequins n’auraient laissé pour rien au monde partir leur nouvelle pépite. Louis Lynagh a signé un contrat sur le long terme avec les Quins, son manager général rebondi à cette signature sur le site officiel des champions d’Angleterre : « Nous sommes ravis que Louis ait signé un contrat sur le long terme avec les Quins. Louis est un jeune homme extrêmement déterminé avec un réel talent. » Il explique ensuite comment Louis est parvenu à se faire sa place au sein de l’effectif : « Il a travaillé dur à l’entraînement ces dernières saisons et a su saisir sa chance cette saison ». En ce début de saison 2021-2022, Louis continue d’impressionner puisque qu’il vient d’inscrire un doublé lors de la victoire des siens face au Falcons pour la 1ère journée de Premiership. Après une saison pleine avec les Quins, Louis Lynagh se rendra au camp d’entrainement anglais pour préparer la prochaine tournée de novembre. On espère le voir disputer ses premières minutes sous la tunique blanche. En attendant on lui donne rendez-vous le 19 mars prochain pour affronter les Bleus au Stade de France à l’occasion du Tournoi des 6 Nations.