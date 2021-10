AMATEUR. VIDÉO. 'Vestiaires', une série géniale au cœur du club d'Epernay !

La série 'Vestiaires' disponible sur Youtube nous plonge dans les entrailles des clubs amateurs, et plus particulièrement celui du Rugby Epernay Champagne.

Si l'on connaît des centaines d'images exclusives prises au cœur des vestiaires professionnels, on en aperçoit paradoxalement moins chez les amateurs. Et pourtant, ce que c'est bon de voir des scènes qui nous parlent à tous, nous, joueurs de rugby du dimanche ! De revivre en quelques minutes tout ce rituel d'avant match, qui est universel pour chacun de nous. Une manière de revivre nos plus beaux moments du dimanche. Alors, quand on nous plonge dans des scènes qui sentent la crème chauffante à plein nez, on ne peut qu'apprécier, surtout quand c'est bien fait !

C'est ce qu'a réussi à faire Max Brasher sur sa chaîne Youtube du même nom, en se plongeant dans l'intimité d'un club amateur qui a bien voulu lui ouvrir ses portes. Réalisant le montage à lui seul, Max est donc allé à la rencontre du Rugby Epernay Champagne, avant et pendant son premier match de la saison, face à Roubaix. Pensionnaire de Fédérale 3, Epernay a réussi son début de championnat, en battant son adversaire 30-24. Mais au-delà du score, c'est surtout les images capturées par Max Brasher qui valent de l'or. De la mise en place le matin au fameux "poulet-pâtes" à midi, vous ne raterez rien de la préparation d'Epernay pour ce match. Vous y retrouverez des plans très bien choisis, alternant entre le côté sportif, et le côté vie de groupe, primordial dans le rugby plus que dans n'importe quel autre sport. Un reportage amateur de 24 minutes, qui vaut vraiment le détour. Le premier d'une longue série, c'est en tout cas ce que l'on souhaite !

Assez parlé, on vous laisse vous régaler avec la vidéo en question !