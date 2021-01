AMATEUR - En 2015, il sauvait son club avec un essai hallucinant de 100m à la 79e [VIDEO]

Retour sur une fin de match folle entre Seyssins et Montmélian. En 2015, Ben Lopez avait inscrit l'essai de la victoire après une course de 100m.

Rugby Amateur : Une reprise le 14 mars sinon rienLe rugby amateur est à l'arrêt depuis de longues semaines. Et la saison pourrait bien être blanche. C'est dans ce contexte sans rugby que Ben Lopez, sans doute un brin nostalgique, nous a contactés. "Mes potes diront que j'ai le boulard et c'est peut-être pour les entendre dire ça que je fais cette proposition d'article." Aujourd'hui, cet ancien de joueur de Seyssins, club de l'Isère engagé en Honneur, vit à Paris. "J'ai rechaussé les crampons pour dépanner en rugby folklorique". Mais en 2015, il avait été l'homme providentiel de son club lors du match de la survie en Fédérale 2 face à Montmélian. Nous sommes le 29 mars 2015, les deux clubs jouent leur maintien à cet échelon au sein de la poule 4. "Celui qui perd tombe. Le match se joue à Montmelian et autant vous dire que mis à part le rugby, il n'y a pas grand-chose à faire un dimanche dans cette partie de la Savoie. La ville toute entière est au stade pour voir le derby. Les deux équipes se rendent coup sur coup tout dans une atmosphère électrique."



Arrive la 79e minute. Montmelian mène d'un point. Suite à un long renvoi, les Savoyards n'ont qu'à bien défendre pour sauver leur tête. Les Seyssinois semblent condamnés à la relégation ou à tenter l'impossible : un remake de l'essai du bout du monde. "Ils ont choisi la seconde option avec deux passes dans l'en-but pour l'ailier (moi au passage pour faire ma pub je cherche un club de Top 14 minimum) et une course de 100m pour finir en Terre promise." Le club s'est sauvé cette année-là et les Montmélianais ont été relégués. Autant vous dire que la 3e a été solide. Ben Lopez revient pour nous sur ce moment magique.

J'ai célébré cet essai comme un autre, le doigt pointé vers le ciel. Mais je dois dire que j'avais du mal à prendre la mesure de cet essai pour le club et pour l'équipe. C'était une sensation assez indescriptible, celle qu'on rêve de vivre tous les dimanches. On est passé de la descente au maintien en l'espace de 10 secondes. On voit sur la vidéo la réaction du banc et des joueurs comme si on venait de gagner une finale. On a fêté ça dignement dans le vestiaire avec les chansons et les pichets de bière mais le fait d'être à l'extérieur nous a imposé d'avoir un minimum de fair-play. On a quand même bien fait la bringue en rentrant au local du club le soir. #espritovalie