Rugby Amateur : Une reprise le 14 mars sinon rien

Le rugby amateur sera rapidement fixé quant à la suite de la saison. Jouera, jouera pas ? Une réponse est attendue d'ici trois semaines.

Le rugby amateur retient plus que jamais son souffle. C'est une véritable épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des différents clubs non professionnels de l'Hexagone. À l'arrêt depuis le 28 octobre dernier, le rugby amateur a vu ses dates de reprise à chaque fois repoussées, la faute à la crise sanitaire et les restrictions prises par le gouvernement, qui ne rendaient pas la pratique possible. Si bien que le spectre d'une saison blanche, se rapproche de plus en plus. Une idée que refusaient d'envisager les instances rugbystiques tricolores, mais qui semble de plus en plus inévitable. Ce jeudi, Midi Olympique fait écho d'une lettre de la FFR adressée à l'ensemble des clubs amateurs. Dans cette dernière, la Fédération indique s'être fixée le 14 mars comme date butoir d'une hypothétique reprise. Si cela ne peut se faire, alors la saison sera officiellement blanche.

Cela signifie donc que les entraînements devraient reprendre à compter de mi-février afin de se préparer de nouveau physiquement. Dans un peu moins d'un mois, le reste du rugby français sera donc fixé sur l'avenir de sa saison. Midi Olympique précise qu'en cas de non reprise, la FFR a pensé à organiser des coupes régionales une fois que la situation le permettra. Réponse dans quelques jours donc.