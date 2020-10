6 Nations - L'Irlande roule sans vergogne sur l'Italie mais perd Ringrose [VIDEO]

L'Irlande s'est offert une finale face au XV de France samedi prochain en remportant un succès bonifié sur l'Italie.

C'est bien une finale que l'Irlande et la France joueront samedi prochain. Sans surprise les Irlandais n'ont fait qu'une bouchée des Italiens ce samedi, 50 à 17. Un succès bonifié qui permet au XV du Trèfle d'occuper la première place du classement du Tournoi avant la cinquième journée. Un point sépare l'Irlande de l'Angleterre et la France. Avantage aux Anglais qui iront en Italie tandis que les Bleus et les Irlandais se battront pour le moindre point. Un match qui se jouera sans Jordan Larmour, déjà forfait, et le centre Garry Ringrose. Il souffre d'une fracture de la mâchoire et va manquer plusieurs semaines de compétition, dont la fin du 6 Nations et l'Autumn Nations Cup.



Andy Farrell, le sélectionneur de l'Irlande, pourra cependant compter sur les cadres comme Stander, Sexton et Ahki, tous marqueurs d'essais ce samedi, et la jeune garde représentée par Hugo Keenan. Pour sa première titularisation, l'ailier du Leinster s'est offert un doublé. Au total, le XV du Trèfle a marqué sept essais et atteint la barre des 50 unités. En face, les Italiens ont manqué de solutions même si le jeune ouvreur de 20 ans Paolo Garbisi a montré de très belles aptitudes. Il a été récompensé par un essai en fin de partie. Il en faudra plus pour faire douter l'Angleterre. Crédit vidéo : France tv sport