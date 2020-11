6 Nations - L'Angleterre déroule face à l'Italie et remporte le Tournoi [VIDEO]

L'Angleterre remporte le Tournoi des 6 Nations en dominant de bout en bout une équipe d'Italie dépassé par le niveau.

Les Anglais étaient les mieux placés pour remporter ce Tournoi. Avec la réception de l'Italie pour le compte de la dernière journée, ils avaient malheureusement une longueur d'avance. Si la première mi-temps fut une purge pour les amateurs du beau jeu, les Anglais ont réussi à dérouler au retour des vestiaires. On pouvait penser que l'Italie allait accrocher les hommes d'Eddie Jones, mais leur jeu stérile et plein d'imprécisions techniques n'a laissé aucun doute par la suite.

L'Angleterre s'est imposé 34 à 5 et a remis toute la pression sur les Français. Cette pression concernait la victoire finale dans le Tournoi, mais nos Bleus ont tout de même réussi à battre l'Irlande. Pas de 6 Nations cette année pour cette nouvelle équipe française, mais une deuxième place plus que mérité à la vue du jeu et de l'envie proposé. Les Anglais remportent donc leur 39e Tournoi des 6 Nations et devancent donc le Pays de Galles d'une petite longueur dans ce classement. Place désormais à l'Autumn Nations Cup, une nouvelle compétition qui débutera dans deux semaines, le 13 novembre avec un Irlande vs Pays de Galles.